Свидетель: действия Мамаева были «подошел-ударил-убежал»
Генеральный директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин в ходе дачи показаний в суде по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева рассказал о действиях футболистов во время инцидента.
«Проявлял ли я агрессию после того, как Мамаев нанес мне удар? Подраться я с ним не хотел. Но все эти действия были «подошел-ударил-убежал», мне было интересно, почему так. Тем более я никого не оскорблял», — цитирует Гайсина «Чемпионат.com».
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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.