WADA подало апелляцию в CAS на двухлетние отстранение Зубкова

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось с жалобой в Спортивный арбитражный суд (CAS) на дисквалификацию на два года российских бобслеистов Александра Зубкова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина, сообщает ТАСС.

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила спортсменов за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

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«В CAS поступила апелляция от WADA к Международной федерации бобслея и скелетона и самим спортсменам. Также у нас уже находятся на рассмотрении апелляции четырех бобслеистов на решение IBSF. Даты слушаний пока не определены», — заявили в пресс-службе CAS.

По информации источника, WADA подало апелляцию в суд, так как считает два года недостаточным наказанием для россиян.

Зубков отметил, что адвокаты бобслеистов уже работают над данной ситуацией.

Ранее WADA выпустило учебник по допингу на русском языке.