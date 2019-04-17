Роднина высказалась об уходе Транькова от пары Тарасовой и Морозова

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Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поделилась мнением о уходе главного тренера Максима Транькова от спортивной пары Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, передает газета «Известия».

Роднина уверена, что паре придется очень сложно. Она отметила, что фигуристам будет очень непросто привыкнуть к новой методике, по которой они будут тренироваться.

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«Не завидую Тарасовой и Морозову в этой ситуации. Менять тренера второй сезон подряд очень и очень сложно. Что касается их сезона, то они показали хорошие результаты, но у них нет чемпионства. Это видно. Чемпионский характер и харизму тяжело воспитать, поэтому им сложно будет бороться за медали Игр», — заявила она.

Ранее сообщалось, что Сотникова тренируется под песни Бузовой.