«Питтсбург» с Малкиным выбыл из борьбы за Кубок Стнэли
«Питтсбург Пингвинз» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Айлендерс». Для «Питтсбурга» это поражение стало четвертым в серии, соответственно, команда выбыла из борьбы за Кубок Стэнли.
В составе победителей отличились Джордан Эберле, Брок Нельсон и Джош Бейли. «За «Питтсбург» забил Джейк Гюнцель.
Российский нападающий Евгенйи Малкин результативными действиями в этой встрече не отметился.
Ранее сообщалось, что «Коламбус» всухую обыграл «Тампу» в серии и вышел в следующий раунд Кубка Стэнли.
НХЛ. Кубок Стэнли
Восточная конференция. 1/4 финала
«Питтсбург» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)
1:0 — Гюнцель (Кросби, Макканн), 00:35;
1:1 — Эберле (Барзал, Мейфилд), 02:09;
1:2 — Нельсон (Бейли, Кюнхакль), 18:06;
1:3 — Бейли (Филппула), 59:22.