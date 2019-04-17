«Питтсбург» с Малкиным выбыл из борьбы за Кубок Стнэли

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«Питтсбург Пингвинз» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Айлендерс». Для «Питтсбурга» это поражение стало четвертым в серии, соответственно, команда выбыла из борьбы за Кубок Стэнли.

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В составе победителей отличились Джордан Эберле, Брок Нельсон и Джош Бейли. «За «Питтсбург» забил Джейк Гюнцель.

Российский нападающий Евгенйи Малкин результативными действиями в этой встрече не отметился.

Ранее сообщалось, что «Коламбус» всухую обыграл «Тампу» в серии и вышел в следующий раунд Кубка Стэнли.

НХЛ. Кубок Стэнли

Восточная конференция. 1/4 финала

«Питтсбург» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

1:0 — Гюнцель (Кросби, Макканн), 00:35;

1:1 — Эберле (Барзал, Мейфилд), 02:09;

1:2 — Нельсон (Бейли, Кюнхакль), 18:06;

1:3 — Бейли (Филппула), 59:22.