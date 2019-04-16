Стали известны гонорары Дацика и блогера за скандальный бой
Организатор поединка между бойцом смешанного стиля (MMA) Вячеславом Дациком и блогером Артемом Тарасовым Амиран Сардаров рассказал о гонораре соперников.
«Гарантированный гонорар обоих бойцов — по 300 тысяч рублей. Тарасов заработал около 800 тысяч рублей», — цитирует Сардарова ТАСС.
Реклама
Бой 150-килограммового Дацика и 75-килограммового Тарасова продлился три раунда и завершился победой блогера. Экс-боец был дисквалифицирован за повторное нарушение правил. После остановку поединка Тарасов не смог самостоятельно подняться с настила.
Ранее сообщалось, что видеозапись поединка между Дациком и блогером Артемом Тарасовым появилась на YouTube-канале True Gym.