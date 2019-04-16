Умер Сергей Федоров
Экс-гендиректор московских футбольного и хоккейного клубов «Динамо» Сергей Федоров умер в возрасте 57 лет, передает ТАСС.
«На 58-м году жизни после продолжительной болезни скончался заместитель председателя ВФСО «Динамо» Сергей Федоров. Хоккейный клуб «Динамо» выражает соболезнования родным и близким Сергея Алексеевича», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте хоккейного клуба.
Ранее сообщалось, что экс-нападающий новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Дмитрий Набоков скончался в возрасте 42 лет.