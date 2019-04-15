ЦСКА обыграл «Авангард» и увеличил преимущество в финале Кубка Гагарина
Московский ЦСКА одержал победу над омским «Авангардом» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина, передает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в столице России, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Константин Окулов, Михаил Григоренко и Сергей Андронов.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
ЦСКА увеличил преимущество в серии до четырех побед — 2-0. Третья игра пройдет 17 апреля в Балашихе.
КХЛ. Кубок Гагарина. Финал. 2-й матч
ЦСКА (Москва) — «Авангард» (Омск) — 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
1:0 — Окулов (Шалунов) — 53:10 (5x5)
2:0 — Григоренко (Капризов) — 58:22 (en)
3:0 — Андронов (Робинсон) — 59:09 (en)