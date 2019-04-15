Изображение целующихся Месси и Роналду появится на обложке France Football
Французское издание France Football выпустит новый номер журнала с изображением целующихся футболистов Лионеля Месси и Криштиану Роналду, передает «Советский спорт».
Новый номер будет посвящен противостоянию футболистов. Изображение целующихся Месси и Роналду нарисовал в 2017 году уличный художник tvboy.
Аргентинец и португалец являются единственными футболистами в истории, которым удалось по пять раз выиграть «Золотой мяч».
Ранее бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» Оттмар Хитцфельд выразил сомнение в высоком уровне игры нападающего «Барселоны» и форварда туринского «Ювентуса».
L'éternel débat entre #Ronaldo et #Messi à la Une du nouveau numéro de @francefootball !— france football (@francefootball) 15 апреля 2019 г.
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