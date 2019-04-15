Экс-ученица Тутберидзе покинула академию Плющенко

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что фигуристка Анастасия Тараканова покинула его академию.

«Тараканова ушла к Светлане Пановой. Она решила попробовать работать с одним из своих прежних тренеров. Может быть, это и правильно», — цитирует Плющенко РИА «Новости».

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Бронзовый призер Финала юниорского Гран-при сезона-2017/18 Тараканова ранее тренировалась у Пановой. Затем она ушла в группу Этери Тутберидзе, под руководством которой она взяла медаль в Нагое. В академии Плющенко она работала с Ксенией Ивановой.

Ранее Плющенко возмутился заявлениям Ирины Родниной о его вине в неудачах фигуристов.