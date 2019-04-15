Бьорндален: может, для будущего России Шипулин сделает что-то хорошее

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Восьмикратный олимпийский чемпион, экс-биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален рассказал о своем отношении к россиянину Антону Шипулину, передает «Советский спорт».

«Антон Шипулин — прекрасный парень. Я считаю, он закончил карьеру биатлониста слишком рано. Он мог бы выиграть у Мартена Фуркада и Йоханнеса Бе. Он как раз тот, кто мог в дальнейшем составить им конкуренцию, если бы захотел и правильно тренировался. Я надеюсь, он вернется. А что касается его перехода в политику, я не знаю, на что он способен там. Не знаю, какие у него есть качества. Наверное, ему надо много учиться играть в эту игру. Она высококлассная. В политике нужно разбираться — для меня это исключено. Но, может быть, у Антона получится.

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Сам по себе успех в спорте не гарантирует ничего. Хотя по биатлону я могу судить, что Антон хорошо обучается. Умеет развиваться, когда надо, менять манеру, подход. Я желаю ему удачи. Может, он сделает что-то хорошее для будущего России», — цитирует норвежца портал COMMANDOS.

Стоит отметить, что олимпийский чемпион 2014 года Шипулин принял решение завершить спортивную карьеру и стать политиком.

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