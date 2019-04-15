Порье: пока не думал о бое с Нурмагомедовым

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Новый временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Дастин Порье пока не задумывался, каким будет его бой с полноценным чемпионом организации в этом дивизионе Хабибом Нурмагомедовым, передает «Советский спорт».

«Честно говоря, у меня не было времени думать о бое с Хабибом. Да, ходили разговоры, что, кто бы ни выиграл поединок на турнире UFC 236, тот получит бой с Нурмагомедовым, но пока я об этом не задумывался.

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Ведь знал, что меня ждет сложнейший поединок с Холлоуэем. Теперь начну размышлять о том, как пройдёт бой с Хабибом, но пока не знаю, что произойдет», — цитирует Порье MMAJunkie.

«Газета.Ru» вела текстовую трансляцию вечера боев в Атланте.

Ранее отец Хабиба Нурмагомедова поделился мнением о бое Порье — Холлоуэй.