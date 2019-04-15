Кононов разберется с проигнорировавшими прессу игроками «Спартака»

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Все футболисты московского «Спартака» проигнорировали общение с журналистами после поражения от «Ростова» со счетом 1:2 в выездной встрече 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Sport24.

Представители СМИ обратились к главному тренеру красно-белых Олегу Кононову с просьбой образумить неразговорчивых игроков. Специалист пообещал решить проблему.

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«Я разберусь. Больше этого не произойдет», — ответил Кононов.

«Ростов» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак», имеющий 36 баллов, располагается на пятой строчке.

Ранее президент «Ростова» прокомментировал инцидент с Аязом Гулиевым.