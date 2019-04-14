«Спартак» проиграл «Ростову» в матче чемпионата России
Московский «Спартак» потерпел поражение от «Ростова» в матче 23-го тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Александр Гацкан и Эльдор Шомуродов. У гостей мяч забил Роман Зобнин.
Реклама
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Ростов» (35) занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Спартак» (36) располагается на пятой строчке.
Россия. Премьер-лига. 23-й тур
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Спартак» (Москва) — 2:1
Голы: 1:0 — Гацкан, 13; 1:1 — Зобнин, 27; 2:1 — Шомуродов, 80.