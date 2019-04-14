«Ливерпуль» одержал победу над «Челси»

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«Ливерпуль» одержал победу над лондонским «Челси» в матче 34-го тура чемпионата Англии, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Садио Мане и Мохамед Салах.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ливерпуль» (85 очков) занимает первое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). У идущего на втором месте «Манчестер Сити» (83) есть игра в запасе. «Челси» (66) располагается на четвертой строчке.

Англия. Премьер-лига. 34-й тур

«Ливерпуль» (Ливерпуль) — «Челси» (Лондон) — 2:0

Голы: 1:0 — Мане, 51; 2:0 — Салах, 53.