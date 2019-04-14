«Манчестер Сити» обыграл «Кристал Пэлас» и вернул лидерство в чемпионате Англии

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«Манчестер Сити» обыграл лондонский «Кристал Пэлас» в матче 33-го тура чемпионата Англии, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Рахим Стерлинг, также отличился Габриэл Жезус. У хозяев мяч забил Лука Миливоевич.

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«Манчестер Сити» набрал 83 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Кристал Пэлас» (39) занимает 13-ю строчку.

Англия. Премьер-лига. 33-й тур

«Кристал Пэлас» (Лондон) — «Манчестер Сити» (Манчестер Сити) — 1:3

Голы: 0:1 — Стерлинг, 15; 0:2 — Стерлинг, 62; 1:2 — Миливоевич, 81; 1:3 — Жезус, 90.