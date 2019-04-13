«Ювентус» без Роналду упустил возможность оформить чемпионство
Туринский «Ювентус» проиграл СПАЛу в матче 32-го тура чемпионата Италии, сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась поражением «Ювентуса» со счетом 1:2.
Туринский клуб открыл счет в матче на 30-й минуте благодаря Мойзе Кину. Кевин Бонифаци сравнял счет в начале второго тайма, а Сержио Флоккари на 74-й минуте поставил точку в этом матче.
Для того, чтобы оформить чемпионство досрочно, «Ювентусу» нужно было не проиграть, но СПАЛ одержал победу.
Стоит отметить, что ряд лидеров туринской команды участия в матче не принял из-за того, что тренерский штаб приберег силы футболистов, в том числе и Криштиану Роналду, перед ответной встречей с «Аяксом» в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Ранее Капелло назвал уход Роналду главной проблемой «Реала».
Чемпионат Италии. 32-й тур
СПАЛ — «Ювентус» — 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 — Кин, 30; 1:1 — Бонифаци, 49; 2:1 — Флоккари, 74.