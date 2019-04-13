Бестемьянова назвала Самодурову стойким оловянным солдатиком

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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова поделилась мнением о выступлении фигуристки Софьи Самодуровой на командном чемпионате мира в Японии, передает РИА «Новости».

Самодурова стала шестой в короткой программе и четвертой в произвольной на турнире. Примечательно, что именно ученица Алексея Мишина выиграла чемпионат Европы — 2019.

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«Соня – стойкий оловянный солдатик, она просто чудо! Как бы не сглазить, как говорится, но Самодурова – человек, который очень надежен. Она все, что умеет, на командном чемпионате мира сделала. Пожалуй, предпоследнее вращение могло бы быть чуть получше, нашла я к чему придраться. В любом случае она молодец», — заявила Бестемьянова.

Ранее Мишин подвел итоги выступлений Туктамышевой и Самодуровой.