Бестемьянова назвала Самодурову стойким оловянным солдатиком
Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова поделилась мнением о выступлении фигуристки Софьи Самодуровой на командном чемпионате мира в Японии, передает РИА «Новости».
Самодурова стала шестой в короткой программе и четвертой в произвольной на турнире. Примечательно, что именно ученица Алексея Мишина выиграла чемпионат Европы — 2019.
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«Соня – стойкий оловянный солдатик, она просто чудо! Как бы не сглазить, как говорится, но Самодурова – человек, который очень надежен. Она все, что умеет, на командном чемпионате мира сделала. Пожалуй, предпоследнее вращение могло бы быть чуть получше, нашла я к чему придраться. В любом случае она молодец», — заявила Бестемьянова.
Ранее Мишин подвел итоги выступлений Туктамышевой и Самодуровой.