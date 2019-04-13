ЦСКА в меньшинстве проиграл «Оренбургу» в матче чемпионата России
Московский ЦСКА проиграл «Оренбургу» в матче 23-го тура чемпионата России, передает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Адесойе Ойеволе, Алексей Сутормин и Джордже Деспотович. У хозяев мяч забил Иван Обляков и Абель Эрнандес.
На 25-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник армейцев Марио Фернандес.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Оренбург» (32) поднялся на шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). ЦСКА (40) занимает третью строчку.
Россия. Премьер-лига. 23-й тур
ЦСКА (Москва) — «Оренбург» (Оренбург) — 2:3
Голы: 1:0 — Обляков, 14; 1:1 — Ойеволе, 18; 1:2 — Сутормин, 24; 2:2 — Эрнандес, 32; 2:3 — Деспотович, 54.
Удаления: Фернандес, 25 — нет.