Темнокожей гимнастке подарили связку бананов

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Европейский гимнастический союз (UEG) высказался о вручении связки бананов абсолютной чемпионке первенства Европы француженке Мелани Де Жезус, передает РИА «Новости».

Во время церемонии награждения талисман организации обезьянка по имени Луиджи подарила темнокожей спортсменке связку бананов. Этот подарок вызвал неоднозначную реакцию поклонников спортивной гимнастики.

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«Банан — символ нашего маскота Луиджи, который является обезьянкой. Оба победителя получили его в подарок от Луиджи», — заявили в пресс-службе UEG.

Также связку бананов получил россиянин Никита Нагорный, завоевавший золото в личном многоборье.

Ранее сообщалось, что гимнастка Ангелина Мельникова заняла третье место в личном многоборье на чемпионате Европы.