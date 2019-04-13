«Лейкерс» уволил тренера после невыхода в плей-офф НБА
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» принял решение расстаться с американским тренером Люком Уолтоном, сообщает «Советский спорт».
По информации ESPN, Уолтон, который руководил «Лейкерс» два года, был уволен после неудачного для коллектива из Калифорнии сезона-2018/19.
На счету клуба 37 побед в 82 матчах регулярного чемпионата НБА. Также «Лейкерс» не смог попасть в плей-офф, несмотря на подписание соглашения со звездным нападающим Леброном Джеймсом в минувшее межсезонье.
Инсайдера источника Эдриен Войнаровски отметил, что одним из вариантов на замену Уолтона является Тайрон Лю, работавший с Джеймсом в «Кливленде». Кроме того, калифорнийцы могут пригласить на пост тренера прославленного плеймейкера и экс-наставника «Милуоки» Джейсона Кидда.