«Лейкерс» уволил тренера после невыхода в плей-офф НБА

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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» принял решение расстаться с американским тренером Люком Уолтоном, сообщает «Советский спорт».

По информации ESPN, Уолтон, который руководил «Лейкерс» два года, был уволен после неудачного для коллектива из Калифорнии сезона-2018/19.

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На счету клуба 37 побед в 82 матчах регулярного чемпионата НБА. Также «Лейкерс» не смог попасть в плей-офф, несмотря на подписание соглашения со звездным нападающим Леброном Джеймсом в минувшее межсезонье.

Инсайдера источника Эдриен Войнаровски отметил, что одним из вариантов на замену Уолтона является Тайрон Лю, работавший с Джеймсом в «Кливленде». Кроме того, калифорнийцы могут пригласить на пост тренера прославленного плеймейкера и экс-наставника «Милуоки» Джейсона Кидда.

Ранее главный тренер «Кливленда» покинул свой пост.