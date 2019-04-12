Умер легенда английского футбола

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Умер легендарный игрок «Ливерпуля» 70-х годов прошлого века Томми Смит.

По информации в официальном твиттере команды Английской премьер-лиги (АПЛ), экс-капитан скончался во сне в возрасте 74 лет. Бывший спортсмен страдал от деменции, которую также называют старческим маразмом.

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В составе «Ливерпуля» смит сыграл в 467 матчах в период с 1962 по 1978 год. С «красными» он пять раз становился чемпионом Англии, дважды обладателем Кубка чемпионов и Кубка Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее умер бывший игрок московского «Динамо» Владимир Басалаев.