Умер легенда английского футбола

Умер легендарный игрок «Ливерпуля» 70-х годов прошлого века Томми Смит.

По информации в официальном твиттере команды Английской премьер-лиги (АПЛ), экс-капитан скончался во сне в возрасте 74 лет. Бывший спортсмен страдал от деменции, которую также называют старческим маразмом.

Реклама

В составе «Ливерпуля» смит сыграл в 467 матчах в период с 1962 по 1978 год. С «красными» он пять раз становился чемпионом Англии, дважды обладателем Кубка чемпионов и Кубка Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее умер бывший игрок московского «Динамо» Владимир Басалаев.

We're deeply saddened by the passing of our former captain Tommy Smith, aged 74.



The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with Tommy's family and many friends.



Rest in peace, the Anfield Iron. https://t.co/wxui5oK5UD