Умер легенда английского футбола
Умер легендарный игрок «Ливерпуля» 70-х годов прошлого века Томми Смит.
По информации в официальном твиттере команды Английской премьер-лиги (АПЛ), экс-капитан скончался во сне в возрасте 74 лет. Бывший спортсмен страдал от деменции, которую также называют старческим маразмом.
В составе «Ливерпуля» смит сыграл в 467 матчах в период с 1962 по 1978 год. С «красными» он пять раз становился чемпионом Англии, дважды обладателем Кубка чемпионов и Кубка Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Ранее умер бывший игрок московского «Динамо» Владимир Басалаев.
We're deeply saddened by the passing of our former captain Tommy Smith, aged 74.— Liverpool FC (@LFC) 12 апреля 2019 г.
The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with Tommy's family and many friends.
Rest in peace, the Anfield Iron. https://t.co/wxui5oK5UD