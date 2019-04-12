«Спартак» оштрафовал Гулиева и отстранил от тренировок с основой

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«Спартак» наказал полузащитника Аяза Гулиева за нападение на пешехода, передает «Чемпионат.com».

Как передает телеграм-канал «Baza», хавбек оштрафован на 5 млн рублей, которые вычтут из его зарплаты, которая составляет 6 млн.

Также Гулиева отстранили от основного состава — игрок будет тренироваться с дублем.

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Стоит отметить, что 11 апреля спортсмен пытался на своем «Мерседесе» проехать на красный свет светофора и задел на пешеходном переходе мужчину, коим оказался американец. После этого игрок «Спартака» выбежал из машины, догнал пешехода и нанес ему удар. Завязалась драка, в результате которой у пострадавшего был сломан нос.

Впоследствии Аяз извинился и пообещал возместить финансовые расходы мужчине на лечение.

Ранее Уткин назвал Гулиева «идиотом».