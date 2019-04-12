Кафельников выступил против выгоняющей всех из России Волочковой

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Российский теннисист Евгений Кафельников высказался против идей балерины Анастасиии Волочковой, передает «Советский спорт».

Популярная звезда в беседе с радиостанцией «Эхо Москвы» предложила тем, кто критикует Россию и ее власть «встать и выехать в другие страны».

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Спортсмен в твиттере поспешил прокомментировать глубокие мысли Волочковой.

«Мне казалось что дурак это я,но это уже совсем зашквар от Анастасии», — написал он, прикрепив ссылку на текст эфира.

Ранее известный теннисист Кафельников высказался о деле Александра Кокорина и Павла Мамаева.