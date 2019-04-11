Плющенко высказался о шансах российских фигуристов на командном ЧМ

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился мнением о шансах российских фигуристов на командном чемпионате мира, передает ТАСС.

В первый день турнира свои короткие программы показали мужчины и женщины, а также ритм-танец продемонстрировали пары. Россия по итогам этого дня занимает третье место.

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«Третье место — не конец истории, у нас впереди еще парное катание, еще произвольные программы. Турнир только начался, вся основная борьба еще впереди, но побороться надо, это командный турнир, значит надо выжать из себя максимум, бороться за каждый элемент, ведь каждый приносит баллы. Конечно, хочется, чтобы пацаны боролись так же, как и наши девочки», — подчеркнул Плющенко.

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