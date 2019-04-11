Пострадавший в драке с Кокориным и Мамаевым водитель назвал сумму убытков
Водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук дал показания в суде по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, передает Sport24.
В ходе разговора водитель назвал сумму убытков, которые понес в результате драки — примерно 400 тыс. рублей. При этом известно, что компенсация, которую предлагали футболисты составляла порядка 500 тыс. рублей.
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Водитель заявил, что еще не определился с тем, готов ли он взять компенсацию. Также он отметил, что не станет рассуждать об изменении меры пресечения для игроков.
«Я не знаю закона. Ребята не только по этому делу проходят», — заключил он.
Ранее сообщалось, что водитель Соловчук отрицает воздействие на флеш-карту видеорегистратора.