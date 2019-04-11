Месси получил трещину носовой перегородки в матче ЛЧ

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Стала известна травма нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед», сообщает «Советский спорт».

На 30-й минуте встречи защитник «красных дьяволов» Крис Смоллинг в борьбе за мяч рукой ударил по носу форварду. Аргентинскому футболисту оказали медицинскую помощь, так как у него шла кровь.

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По информации AS, врачи исключили у футболиста сине-гранатовых перелом носа. Но, так как у Мессии сильно распух нос и возникли проблемы с дыханием, в больнице склоняются к трещине в носовой перегородке.

Предполагается, что, несмотря на повреждение, игрок «Барсы» выйдет против «Манчестер Юнайтед» в ответном четвертьфинальном матче 16 апреля.

Ранее для полузащитника каталонской команды Ивана Ракитича матч «МЮ» стал сотым в еврокубках.