Месси получил трещину носовой перегородки в матче ЛЧ
Стала известна травма нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед», сообщает «Советский спорт».
На 30-й минуте встречи защитник «красных дьяволов» Крис Смоллинг в борьбе за мяч рукой ударил по носу форварду. Аргентинскому футболисту оказали медицинскую помощь, так как у него шла кровь.
По информации AS, врачи исключили у футболиста сине-гранатовых перелом носа. Но, так как у Мессии сильно распух нос и возникли проблемы с дыханием, в больнице склоняются к трещине в носовой перегородке.
Предполагается, что, несмотря на повреждение, игрок «Барсы» выйдет против «Манчестер Юнайтед» в ответном четвертьфинальном матче 16 апреля.
Ранее для полузащитника каталонской команды Ивана Ракитича матч «МЮ» стал сотым в еврокубках.