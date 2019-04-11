Пятиборец исключен из сборной России за нарушение антидопинговых правил
Федерация современного пятиборья России (ФСПР) приняла решение исключить Даниила Главатских из состава национальной команды, сообщает «Советский спорт».
По информации пресс-службы организации, причиной отстранения стало повторное нарушение антидопинговых правил.
Главатских не внес вовремя данные о своем местонахождении в систему антидопингового контроля спортсменов (ADAMS).
«Мы очень строго отслеживаем соблюдение всеми спортсменами, входящими в юрисдикцию нашей Федерации, антидопинговых правил. За ошибку Главатских не может быть назначена дисквалификация, выступать он сможет. Но я решил наказать его за халатность и разгильдяйство, тем более, что подобное он допускает уже второй раз», — заявил президент ФСПР Вячеслав Аминов.
Он отметил, что подобный инцидент должен стать сигналом всем атлетам и тренерам: малейшие нарушения антидопингового кодекса будут караться очень строго.
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