Прокурор озвучил счет компании Кокорина и Мамаева в кафе и стриптиз-клубе

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Прокурор по делу нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева озвучил сумму, потраченную футболистами в кафе и стриптиз-клубе.

«В деле имеется чек из кафе. Стоимость по счету составила 264790 рублей. В нем присутствуют в том числе и алкогольные напитки. Также из клуба «Эгоист» имеется два чека. Один на сумму 123410 рублей, второй на сумму более восьми тысяч», — цитирует прокурора Sport24.

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10 апреля в Пресненском суде продолжается допрос свидетелей по делу о двух потасовках, участниками которых стали братья Кокорины, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий. В результате инцидентов пострадали Пак и водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания суда.

Ранее свидетель драки в кафе назвал самого агрессивного из компании Кокорина и Мамаева.