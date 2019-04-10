Свидетель рассказал о попытках Гайсина остановить Кокорина со стулом

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Работник московской кофейни Андрей Кондратский, проходящий свидетелем по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, рассказал о попытках гендиректора НАМИ Сергея Гайсина остановить игрока петербургского «Зенита» со стулом, которым был нанесен удар главе департамента Минпромторга Денису Паку.

«Гайсин пытался остановить стул, направленный в Пака, выставил руки, но это не помешало удару. Позже Кирилл Кокорин ударил гендиректора НАМИ в прыжке один раз правой рукой в область подбородка или груди. Мужчина стоял на ногах в защитной позиции», — приводит слова Кондратского РИА «Новости».

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10 апреля в Пресненском суде продолжается допрос свидетелей по делу о двух драках, участниками которых стали братья Кокорины, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания суда.

Ранее свидетель заявил, что Кокорин и Мамаев «либо по жизни неадекватные, либо были пьяными» во время инцидента в кофейне.