Марадона обратился к испытывающему проблемы со здоровьем Пеле

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Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона пожелал скорейшего выздоровления экс-игроку команды Бразилии Пеле, передает «Советский спорт».

В своем инстаграме аргентинец опубликовал совместную фотографию с бразильцем.

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«Сегодня этой фотографии уже 40 лет. Она была сделана в Рио-де-Жанейро, когда мы встретились. Какими молодыми мы были… Желаю тебе побольше сил и как можно скорее выздороветь, король Пеле!» — говорится в сообщении Марадоны.

Ранее сообщалось, что Пеле госпитализирован в Бразилии.