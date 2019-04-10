Боксер Ярд согласился на бой с Ковалевым в России

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Обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг Энтони Ярд согласился на бой против обладателя пояса Сергея Ковалева в России, передает ТАСС.

До этого стороны вели переговоры о проведении поединка 1 июня на родине российского спортсмена в Челябинске.

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«Я встречался с менеджером Ковалева Эгисом Климасом, и он сказал мне, что промоутер Фрэнк Уоррен и Энтони Ярд приняли предложенные условия и дали свое согласие на бой против Сергея Ковалева в России. Сейчас мы подбираем подходящую дату в июне или июле, но в целом это уже решенный вопрос и вскоре мы анонсируем данный поединок»- приводит слова американского промоутера Боба Арума Boxing Social.

В активе Ковалева 33 победы (28 нокаутом) при трех поражениях и одной ничье. На счету непобежденного Ярда 18 удачных встреч, 17 из которых завершились нокаутом.

Ранее сторона Ковалева попросила перенести торги на проведение боя с Ярдом.