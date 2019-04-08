Боец Мирзаев — о смерти студента: не чувствую себя убийцей

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Расул Мирзаев рассказал об ощущениях после инцидента со студентом Иваном Агафоновым, передает «Советский спорт».

По его словам, произошедшее до сих пор не дает ему покоя.

«Я не чувствую себя убийцей. Отлично помню все произошедшее и не могу перестать переживать по этому поводу. Если бы врачи все сделали вовремя, парень был бы жив», — сказал спортсмен в интервью ютуб-каналу «ЗАНГАЛИС & К».

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Он отметил, что старается редко говорить о случившемся, так как никто не сможет осознать, что творится у него внутри.

«Не могу решить, была ли эта ошибка главной в моей жизни. Если бы можно былов се переиграть, то я бы без раздумий сделал это», — заключил боец.

13 августа 2011 года Мирзаев ударил Ивана Агафонова возле ночного клуба. В результате 19-летний молодой человек упал и ударился головой об асфальт. После этого Агафонов был госпитализирован, а 18 августа того же года скончался.

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