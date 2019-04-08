Атлет Бакулин дисквалифицирован за допинг
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение о временном отстранении российского легкоатлета Сергея Бакулина, передает <«a href=«https://tass.ru/sport/6307536» target=«_blank»>ТАСС.
Спортсмен отстранен на неопределенный срок.
По данным пресс-службы Антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU), причиной дисквалификации Бакулина стало нарушение антидопинговых правил.
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Отмечается, что ходок обвиняется в использовании запрещенного вещества или метода.
Ранее пяти легкоатлетам из России разрешили выступать в нейтральном статусе.