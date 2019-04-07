«Ювентусу» осталось набрать одно очко до титула чемпиона Италии
«Наполи» не смог одолеть «Дженоа» в 31-м туре чемпионата Италии, сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Голы оформили бельгийский нападающий неаполитанского клуба Дрис Мертенс и сербский хавбек соперников Дарко Лазович.
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После данной игры в активе «Наполи» 64 очка. Таким образом, он лишился теоретических шансов на победу в Серии А. Теперь туринскому «Ювентуса» предстоит набрать лишь одно очко в семи матчах, чтобы гарантировать себе титул.
Ранее игрок «Ювентуса» Матюиди слышал обезьяньи крики с трибун.
Италия. Серия А. 31-й тур
«Наполи» (Неаполь) — «Дженоа» (Генуя) — 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 — Мертенс, 34; 1:1 — Лазович, 45+3.