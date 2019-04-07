Карякин снова по очкам отстал от Карлсена на турнире в Азербайджане

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Матч в партии седьмого тура на мемориале Гашимова между российским гроссмейстером Сергеем Карякиным и чехом Давидом Наварой завершился ничьей, сообщает ТАСС.

Другой представитель России Александр Грищук также завершил вничью партию против индийца Вишванатана Ананда. Чемпион мира Магнус Карлсен из Норвегии одолел голландца Аниша Гири.

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По результатам семи туров с пятью очками лидирует Карлсен, далее идет Карякин (4,5 очка). Грищук занимает третье место (3,5 очка) вместе еще с пяти шахматистами.

Соревнования проходят в азербайджанском Шамкире.

Ранее российские шахматисты переиграли сборную Индии в последнем туре ЧМ.