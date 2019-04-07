СКА одержал победу над ЦСКА и сравнял счет в серии

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Петербургский СКА одолел нанес поражение московскому ЦСКА в шестом матче финальной серии Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает РИА «Новости».

Встреча завершилась со счетом 3:2. В составе победителей отличились Наиль Якупов, оформивший дубль, и Никита Гусев. У проигравших дубль в активе Мэтта Робинсона.

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На данный момент счет в серии матчей данных команд равный — 3-3. Решающий седьмой матч серии состоится в Москве 9 апреля в 19:30 по московскому времени.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее Туктамышева поддержала СКА перед матчем с ЦСКА.

КХЛ. Плей-офф. Финал. 6-й матч

СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

1:0 – Якупов (Карпов) – 15:35 (5x5)

2:0 – Якупов (Херсли, Бывальцев) – 22:02 (5x5)

2:1 – Робинсон (Светлаков, Капризов) – 33:16 (5x5)

2:2 – Робинсон (Окулов, Шалунов) – 35:37 (5x4)

3:2 – Гусев (Плотников, Хафизуллин) – 45:52 (5x4)