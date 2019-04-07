СКА одержал победу над ЦСКА и сравнял счет в серии
Петербургский СКА одолел нанес поражение московскому ЦСКА в шестом матче финальной серии Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает РИА «Новости».
Встреча завершилась со счетом 3:2. В составе победителей отличились Наиль Якупов, оформивший дубль, и Никита Гусев. У проигравших дубль в активе Мэтта Робинсона.
На данный момент счет в серии матчей данных команд равный — 3-3. Решающий седьмой матч серии состоится в Москве 9 апреля в 19:30 по московскому времени.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.
Ранее Туктамышева поддержала СКА перед матчем с ЦСКА.
КХЛ. Плей-офф. Финал. 6-й матч
СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
1:0 – Якупов (Карпов) – 15:35 (5x5)
2:0 – Якупов (Херсли, Бывальцев) – 22:02 (5x5)
2:1 – Робинсон (Светлаков, Капризов) – 33:16 (5x5)
2:2 – Робинсон (Окулов, Шалунов) – 35:37 (5x4)
3:2 – Гусев (Плотников, Хафизуллин) – 45:52 (5x4)