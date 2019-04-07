Избитый фанат «Спартака» ожидал нападения за шарф против Глушакова
Болельщик московского «Спартака», которого избили во время игры 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА (0:2), рассказал о случившемся, передает «Чемпионат.com».
Фанат пострадал из-за шарфа против капитана красно-белых Дениса Глушаков.
«Я решил показать нам матче свой протест. Ко мне стали лезть люди, которых я раньше никогда не встречал на играх, хотя посещаю их давно. У меня попытались выдернуть шарф, я их оттолкнул и предложил решить проблемы не на трибунах. Они подуспокоились. Но потом я снова поднял шарф, и все повторилось, но закончилось уже дракой», — вспоминает пострадавший.
Он отметил, что люди вели себя ка пьяные гопники.
«Я понимал, что мой шарф может спровоцировать людей. Но не думал, что дойдет до драк, когда «один за всех — и все на одного», — сказал болельщик.
Ранее стало известно состояние избитого фаната «Спартака» за шарф с Глушаковым.