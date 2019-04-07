НХЛ снова выпишет Войнову дисквалификацию на длительный срок

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) планирует повторно дисквалифицировать российского защитника Вячеслава Войнова на длительный срок, сообщает «Советский спорт».

Такую информацию предоставил один из ведущих американских инсайдеров Эллиотт Фридман.

«В какой-то из последних месяцев у Войнова было слушание в лиге. В ближайшие 24-48 часов НХЛ расскажет о его дисквалификации на длительный срок. Это будет дополнительное наказание к уже отбытому. Будет ли обжаловано это решение, пока неизвестно. Но предполагается, что срок исключения будет немаленьким», — сказал Фридман.

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Российского легионера дисквалифицировали в НХЛ за избиение жены, после чего он покинул США. За он СКА провел 39 игр в регулярном чемпионате и набрал 23 (9+14) очка. Права на спортсмена в НХЛ принадлежат «Лос-Анджелес Кингз».

Ранее были сформированы все пары первого раунда Кубка Стэнли.