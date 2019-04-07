НХЛ снова выпишет Войнову дисквалификацию на длительный срок
Национальная хоккейная лига (НХЛ) планирует повторно дисквалифицировать российского защитника Вячеслава Войнова на длительный срок, сообщает «Советский спорт».
Такую информацию предоставил один из ведущих американских инсайдеров Эллиотт Фридман.
«В какой-то из последних месяцев у Войнова было слушание в лиге. В ближайшие 24-48 часов НХЛ расскажет о его дисквалификации на длительный срок. Это будет дополнительное наказание к уже отбытому. Будет ли обжаловано это решение, пока неизвестно. Но предполагается, что срок исключения будет немаленьким», — сказал Фридман.
Российского легионера дисквалифицировали в НХЛ за избиение жены, после чего он покинул США. За он СКА провел 39 игр в регулярном чемпионате и набрал 23 (9+14) очка. Права на спортсмена в НХЛ принадлежат «Лос-Анджелес Кингз».
Ранее были сформированы все пары первого раунда Кубка Стэнли.