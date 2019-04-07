Передача Радулова помогла «Далласу» одержать победу над «Миннесотой»
«Даллас Старз» нанес поражение «Миннесоте Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Далласе, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Тайлер Сегин, также отличился Тайлер Питлик.
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Российский форвард «Далласа» Александр Радулов отметился результативной передачей.
Вратарь «Старз» Бен Бишоп оформил шат-аут, отразив 24 броска.
В первом раунде плей-офф НХЛ «Даллас» встретится с «Нэшвилл Предаторз».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Даллас Старз» (Даллас) — «Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
1:0 — Сегин (Радулов, Клингберг) — 42:44
2:0 — Сегин (Олексяк, Бенн) — 48:55
3:0 — Питлик (Хинтс, Дикинсон) — 52:01