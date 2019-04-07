Гол Наместникова помог «Рейнджерс» в овертайме обыграть «Питтсбург»

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«Питтсбург Пингвинз» в овертайме проигал «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Питтсбурге, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей отличились Брендан Смит, Брэди Шей, Владислав Наместников и Райан Строум. У хозяев шайбы забросили Сидни Кросби, Ник Бьюгстад и Джейк Гюнцель.

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В первом раунде Кубка Стэнли «Питтсбург» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс». «Рейнджерс» завершили выступление в нынешнем сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — 3:4 (1:1, 0:0, 2:2, 0:1)

1:0 — Кросби (Гюнцель, Макканн) — 06:36

1:1 — Смит — 12:49

2:1 — Бьюгстад (Хёрнквист, Петтерссон) — 42:28

2:2 — Шей — 52:34

2:3 — Наместников (Пионк) — 53:50 (4x5)

3:3 — Гюнцель — 57:25

3:4 — Строум — 62:09 (3x3)