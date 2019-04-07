Два очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Оттаву»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/584/11610584/904014608_slide-pic905-895x505-2464.jpg">

«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в столице Канады, завершилась со счетом 6:2 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Пьер-Люк Дюбуа, также отличились Маркус Нутиваара, Александр Тексье, Оливер Бьёркстранд и Райли Нэш. У хозяев шайбы забросили Тома Шабо и Миккель Бёдкер.

Реклама

Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами.

В первом раунде Кубка Стэнли «Коламбус» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Оттава» заняла 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции и завершила сезон.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава Сенаторз» (Оттава) — «Коламбус Блю Джекетс»(Коламбус) — 2:6 (0:3, 1:1, 1:2)

0:1 — Дюбуа (Панарин, Савар) — 03:39

0:2 — Нутиваара (Бьёркстранд, Фолиньо) — 09:08

0:3 — Дюбуа — 10:33

1:3 — Шабо (Гиббонс) — 28:50

1:4 — Тексье (Бьёркстранд) — 35:35

2:4 — Бёдкер (Тирни, Райан) — 46:32

2:5 — Бьёркстранд — 49:28

2:6 — Нэш (Панарин, Савар) — 58:43 (en)