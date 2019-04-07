«Вашингтон» проиграл «Айлендерс» в матче НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» в заключительном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в столице США, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Валттери Фильппула, также отличился Мэтт Мартин.
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Вратарь «островитян» Робин Ленер оформил шат-аут, отразив 29 бросков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
0:1 — Фильппула (Тэйвз, Бовиллье) — 22:55
0:2 — Фильппула (Пелеч, Комаров) — 50:54
0:3 — Мартин (Сизикас, Клаттербак) — 57:27 (en)