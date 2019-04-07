Месси побил рекорд по количеству побед в чемпионате Испании
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси побил рекорд по количеству побед в чемпионате Испании, сообщает «Советский спорт».
В матче 31-го тура Примеры каталонский клуб одержал победу над мадридским «Атлетико» со счетом 2:0. «Газета.Ru» провела тестовую онлайн-трансляцию матча.
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Для Месси эта победа стала 335-й в играх чемпионата Испании. По этому показателю он обошел бывшего вратаря мадридского «Реала» Икера Касильяса (334).
Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» готовит клуб к эпохе без Месси.