Кучеров побил рекорд Могильного по очкам за сезон НХЛ

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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтинг» Никита Кучеров побил рекордное достижение Александра Могильного по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, сообщает ТАСС.

Форвард набрал два (1:1) очка в матче против «Бостон Брюинз» (6:3). Таким образом, он записал себе на счет 128 очков в текущей «регулярке». Кучеров обновил российский рекорд лиги по количеству очков за сезон в НХЛ. Прежний рекорд принадлежал Могильному — 127 очков в сезоне-1992/93.

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Также игрок «Тапы» стал первым хоккеистом за 13 лет, у которого в активе 125 очков в регулярном чемпионате НХЛ.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее определились все участники Кубка Стэнли.