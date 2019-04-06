Критикующая Загитову американка признала прогресс фигуристки

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Американская фигуристка Эшли Вагнер отметила успехи олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой, передает «Советский спорт».

Представительница США считает, что то, что россиянка выиграла чемпионат мира 2019 года, о многом свидетельствует, ведь Международной союз конькобежцев (ISU) изменил правила мирового первенства.

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«Я ценю все, чего она достигла! В этом году каждая фигуристка хотела ее обойти, и стать чемпионкой мира под давлением, которое испытывает действующий олимпийский чемпион, просто невероятно. ISU изменил правила, чтобы поощрять более сбалансированные программы, но она все еще доминирует, даже не перенося все свои прыжки во вторую половину программы. Это доказывает, что она сильна как в артистизме, так и в техническом мастерстве», — поделилась мнением Вагнер в твиттере.

В олимпийском сезоне американская спортсменка критиковала произвольную программу подопечной Этери Тутберидзе за «несбалансированность».

Ранее сообщалось, что Загитова станет гостьей программы «Вечерний Ургант».