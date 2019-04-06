Фанаты освистали Глушакова перед матчем «Спартак» — ЦСКА

Болельщики московского «Спартака» освистали капитана команды Дениса Глушакова во время объявления составов перед матчем 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА, сообщает «Спорт-Экспресс».

Встреча проходит на стадионе «Открытие Арена».

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«Газета.Ru» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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