Карякин догнал по очкам Карлсена на турнире в Азербайджане
Российский шахматист Сергей Карякин одолел индийца Вишванатана Ананда в шестом туре мемориала Вугара Гашимова, сообщает РИА «Новости».
Соперник признал поражение после 52-го хода россиянина, который играл белыми фигурами.
В другом матче представитель России Александр Грищук и азербайджанец Теймур Раджабов не смогли выявить победителя.
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После шести туров на счету действующего чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена и Карякина по четыре очка.
Турнир, который проходит в азербайджанском Шамкире, завершится 9 апреля.
Ранее Путин поздравил российских шахматистов с золотом на командном ЧМ.