Лыжник Большунов взял бронзу в марафоне в Норвегии

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Российский лыжник Александр Большунов взял бронзу в гонке классическим стилем на 43 км в рамках марафона Kobberlopet, сообщает ТАСС.

Первое место занял норвежец Мартин Сундбю, преодолевший дистанцию с результатом в один час 53 минуты 41 секунда. Вторая строчка принадлежит его соотечественнику Хансу Холунну, отставшему от лидера на две минуты 35 секунды. Большунов уступил Сундбю четыре минуты 56 секунд.

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Отмечается, что россиянин досрочно прекратил выступление на национальном первенстве, чтобы принять участие в данном марафоне в норвежском Сулитьельме.

Ранее сообщалось, что немецкий спортивный доктор Марк Шмидт, который был задержан в ходе рейда немецких правоохранительных органов во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в Австрии, останется под стражей.