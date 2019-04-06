Рейнгольд назвал условие для победы ЦСКА над «Спартаком»

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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал возможный исход дерби между красно-белыми и ЦСКА, передает «Спорт День за Днем».

Встреча состоится 6 апреля и начнется в 19.00 по московскому времени.

По его словам, «Спартак» является фаворитом встречи.

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» Клуб сыграет на домашнем поле. К тому же в составе соперника много молодых неопытных игроков. Для хорошей игры мало одного задора и энергии.», — объясняет Рейнгольд.

Однако у ЦСКА есть шанс выиграть.

«Спартак» не должен пижониться. Если они выйдут играть на классе, ЦСКА их грохнет. Это 100 процентов. У армейцев живая подвижная команда. Но если «Спартак» серьезно отнесется к игре, шансов у противников маловато», — заключил эксперт.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Евгений Ловчев раскритиковал тренера ЦСКА.