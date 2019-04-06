Федерера назвали невероятным теннисистом

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Чилиец Николя Массу, экс-девятая ракетка мира и тренер Доминика Тима поделился мнением об игре швейцарского теннисиста Роджера Федерера, передает «Советский спорт».

По словам Массу, он факт, что в 37 лет швейцарец еще может выигрывать крупные турниры, очень удивителен.

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«Впервые, когда я увидел Роджера, ему было 15 лет, но уже тогда я отметил, что он – невероятный игрок. Надеюсь, Роджер будет играть как можно дольше, потому что он является величайшим теннисистом в истории.

Что касается нашей работы с Тимом, то я очень счастлив такой возможности. Рад помогать Доминику добиваться его целей», – цитирует Массу Tennis World USA.

Ранее сообщалось, что Федерер счастлив выиграть турнир в Майами.